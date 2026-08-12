Vaccination : l’OMS conteste le revirement américain, données scientifiques à l’appui

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’inquiète des changements apportés à la politique vaccinale des États-Unis, estimant qu’ils vont à l’encontre de décennies de données scientifiques sur les risques liées aux maladies, l’efficacité des vaccins et les pratiques optimales en matière d'immunisation des enfants.



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