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Cinq ans de pouvoir taliban : les Afghanes toujours plus enfermées

Cinq ans après le retour des talibans au pouvoir, les Afghanes voient leur liberté de mouvement et leur accès aux espaces publics se réduire encore. Selon ONU Femmes, la moitié des femmes interrogées ne sortent désormais qu’une ou deux fois par mois. Peur du « mahram », surveillance, accès aux soins entravé : l’espace public se referme, tandis que l’isolement fait payer un lourd tribut à leur santé mentale.


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© Nations Unies -
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