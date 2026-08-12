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Observatoire des droits humains

Liban. L’abolition de la peine de mort, une victoire historique qui affirme que la justice doit se fonder sur les droits humains

par Amnesty International
En réaction à l’adoption par le Parlement libanais d’une loi abolissant la peine de mort pour tous les crimes, Heba Morayef, directrice du programme régional Afrique du Nord et Moyen-Orient d’Amnesty International, a déclaré : « La décision du Liban d’abolir la peine de mort marque une étape majeure et une victoire pour les droits humains dans […] The post Liban. L’abolition de la peine de mort, une victoire historique qui affirme que la justice doit se fonder sur les droits humains appeared first on Amnesty International. ]]>


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