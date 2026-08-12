Liban. L’abolition de la peine de mort, une victoire historique qui affirme que la justice doit se fonder sur les droits humains

par Amnesty International

En réaction à l’adoption par le Parlement libanais d’une loi abolissant la peine de mort pour tous les crimes, Heba Morayef, directrice du programme régional Afrique du Nord et Moyen-Orient d’Amnesty International, a déclaré : « La décision du Liban d’abolir la peine de mort marque une étape majeure et une victoire pour les droits humains dans […] The post Liban. L’abolition de la peine de mort, une victoire historique qui affirme que la justice doit se fonder sur les droits humains appeared first on Amnesty International. ]]>



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