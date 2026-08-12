Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pourquoi la nouvelle « Petite Maison dans la prairie » est déjà une série politique

par Hilary Emmett, Associate Professor in American Studies, School of Politics, Philosophy and Area Studies, University of East Anglia
Thomas Ruys Smith, Professor of Literature and Culture, University of East Anglia
Depuis près d’un siècle, « la Petite Maison dans la prairie » façonne l’imaginaire de la conquête de l’Ouest. La version de Netflix ravive les débats sur le racisme, le récit national et la mémoire de la colonisation aux États-Unis.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Charles de Gaulle, héros de la France libre : une représentation qui a évolué dans la mémoire nationale ?
~ ReneWable Rangers, un jeu pour éveiller les enfants aux énergies renouvelables
~ Le séquencement des politiques climatiques : quand l’ordre des priorités devient une question de survie économique
~ Un « mur d’investissements » pour l’adaptation au changement climatique, vraiment ?
~ Tous à confesse : lorsque la confession était au cœur de la vie sociale des Français
~ A Uvira, au Sud-Kivu, l’explosion des violences sexuelles sonne l’alarme
~ Comment l’agriculture peut-elle s’adapter aux étés de plus en plus secs ?
~ L’administration Trump veut sanctionner ceux qui jugent : un aveu de la force du droit international
~ Pompiers volontaires : ce modèle peut-il encore tenir face aux mégafeux ?
~ L’os est bien plus dynamique qu’on ne l’a longtemps cru : il possède lui aussi un rythme quotidien
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter