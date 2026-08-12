Le séquencement des politiques climatiques : quand l’ordre des priorités devient une question de survie économique

par Marion Davin, Associate professor, Aix-Marseille Université (AMU)

Mouez Fodha, Professeur des Universités, Economiste, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Thomas Seegmuller, macroéconomie, économie de l'environnement, économie démographique, Aix-Marseille Université (AMU)

Léa Dispa, Chargée de médiation scientifique, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)