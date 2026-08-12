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Observatoire des droits humains

Le séquencement des politiques climatiques : quand l’ordre des priorités devient une question de survie économique

par Marion Davin, Associate professor, Aix-Marseille Université (AMU)
Mouez Fodha, Professeur des Universités, Economiste, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Thomas Seegmuller, macroéconomie, économie de l'environnement, économie démographique, Aix-Marseille Université (AMU)
Léa Dispa, Chargée de médiation scientifique, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Face au changement climatique, la question n’est pas tant de choisir entre l’adaptation ou l’atténuation, mais de déterminer dans quel ordre ces politiques peuvent être menées.La Conversation


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