Un « mur d’investissements » pour l’adaptation au changement climatique, vraiment ?
par Vivian Dépoues, Research associate - I4CE, Institut de l'Economie pour le Climat., Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) – Université Paris-Saclay
L’ESSENTIEL
-
La France est-elle vraiment bloquée devant à un « mur d’investissements » en matière d’adaptation au changement climatique, comme l’affirmait, fin juin 2026, la ministre de la transition écologique Monique Barbut ?
-
Cette déclaration doit être forcément nuancée : le montant de la facture dépendra avant tout des arbitrages que nous réaliserons, tant aux niveaux national que local.
Tant que ceux-ci ne seront pas débattus publiquement, parler du coût de l’adaptation…
Lire l'article complet
© La Conversation
- mercredi 12 août 2026