Tous à confesse : lorsque la confession était au cœur de la vie sociale des Français
par Caroline Muller, Maîtresse de conférences en histoire contemporaine ; membre de l'IUF. Spécialiste d'histoire du XIXe siècle, du catholicisme et d'histoire des femmes et du genre, Université Rennes 2
La confession est souvent envisagée comme une pratique individuelle. Mais elle a longtemps engagé toute la communauté, y compris les autorités civiles. Les archives donnent un autre point de vue sur le secret de la confession, qui a récemment fait débat à propos des violences sur mineurs.
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- mercredi 12 août 2026