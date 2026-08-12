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Observatoire des droits humains

A Uvira, au Sud-Kivu, l’explosion des violences sexuelles sonne l’alarme

par IciCongo
À l’est de la RDC, les chiffres du premier trimestre 2026, sur les violences sexuelles subies par les femmes, révèlent une crise majeure de violences basées sur le genre (VBG).


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