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Le chômage des jeunes repart à la hausse

Le chômage des jeunes progresse dans le monde, tandis que l’accès à un travail décent devient plus difficile pour des millions d’entre eux. Selon un nouveau rapport de l’Organisation internationale du Travail (OIT), le ralentissement de la croissance, la faiblesse des créations d’emplois, les tensions géopolitiques et les transformations technologiques fragilisent les perspectives d’une génération qui peine à entrer durablement sur le marché du travail.


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© Nations Unies -
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