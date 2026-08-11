Des organisations de défense des droits humains poursuivent l’administration Trump pour ses attaques contre la CPI

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le siège du Tribunal fédéral des États-Unis Thurgood Marshall, dans le sud de Manhattan, à New York. © 2026 Laura Prieto Uribe/Human Rights Watch Quatre organisations de défense des droits humains — l’American Friends Service Committee, le Center for Constitutional Rights, Human Rights Watch et l’Open Society Institute — ont déposé une plainte devant un tribunal fédéral américain pour contester les sanctions imposées par l’administration Trump à des procureurs et juges de la Cour pénale internationale (CPI), à une experte des Nations Unies en matière de droits humains…



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