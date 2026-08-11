Élections 2026 : Québec solidaire nommera un « superministre » responsable de la Lutte à l’itinérance

Montréal, le 11 août 2026 – En marge d’une visite de plusieurs organismes de lutte à l’itinérance dans la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques, au centre-ville de Montréal,

Mme Ghazal était accompagnée lors de ce point de presse de la Directrice générale du Mouvement pour mettre fin à l’itinérance à Montréal (MMFIM), Michèle Chappaz, du député de Saint-Henri-Sainte-Anne, Guillaume Cliche-Rivard, et de la candidate solidaire dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, Roxane Milot.

Faits saillants

Québec solidaire s’engage à créer un poste de superministre de la Lutte à l’itinérance qui disposera d’un ministère dédié, d’une enveloppe budgétaire pérenne et de pouvoirs réglementaires élargis.

Ce ministre aura notamment le rôle de coordonner la lutte à l’itinérance avec les autres ministères, notamment le ministère de la Santé et des Services sociaux, de l’Habitation, de la Sécurité intérieure ou de la Justice.

Le nouveau ministère aura le mandat de coordonner un guichet d’accès unique pour centraliser toutes les demandes d’aides et de programmes destinés aux groupes de lutte à l’itinérance, simplifiant ainsi grandement les démarches administratives.

Le ministre jouera aussi un rôle de conseiller spécial auprès de la Première ministre.

Citations

« L’itinérance sera une priorité nationale pour le prochain gouvernement solidaire. Des solutions, on en propose depuis huit ans, et pour nous assurer de les mettre en œuvre le plus efficacement possible, notre premier geste sera de nommer un superministre responsable de la Lutte à l’itinérance. Ce ministre aura tous les moyens en main pour répondre efficacement à la crise et mieux soutenir le milieu communautaire. Il est temps d’avoir un leadership fort de la part du gouvernement du Québec en matière d’itinérance. C’est une question de fierté pour le Québec et de dignité pour les personnes itinérantes », a déclaré Ruba Ghazal.

« Pour régler une crise d’ampleur nationale, ça prend des solutions d’ampleur nationale et ça prend un ministre qui se consacre à temps plein au dossier de l’itinérance. La CAQ avait son superministre pour dérouler le tapis rouge à Northvolt, nous allons avoir un superministre pour s’assurer que personne ne dorme dans la rue et que notre filet social d’urgence soit bien financé. C’est ça, notre priorité », a ajouté Guillaume Cliche-Rivard, député de Saint-Henri–Sainte-Anne et responsable du dossier de l’Itinérance pour Québec solidaire.

« À Sainte-Marie–Saint-Jacques, on est à l’épicentre de la crise de l’itinérance, on la voit prendre de l’ampleur depuis plusieurs années. L’entraide et la solidarité sont dans l’ADN de notre quartier. Ça n’empêche pas qu’il y ait un sérieux enjeu de cohabitation auquel il faut répondre. Des solutions, il y en a et on les connaît. Ce que ça prend, c’est de la volonté politique pour que le dossier de l’itinérance soit placé au sommet des priorités, et c’est ce qu’on va faire à Québec solidaire », a conclu Roxane Milot, candidate dans Sainte-Marie – Saint-Jacques.