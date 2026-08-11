Climat : juillet parmi les plus chauds jamais enregistrés, des records sur plusieurs continents

Juillet figure parmi les deux mois de juillet les plus chauds jamais enregistrés, à égalité avec un précédent record, avec une température moyenne mondiale supérieure de 1,47 °C au niveau préindustriel, a annoncé mardi l’Organisation météorologique mondiale (OMM). De l’Europe à l’Asie, du Moyen-Orient à l’Amérique latine, les records de chaleur se multiplient, tandis que les océans ont eux aussi atteint un nouveau sommet de température.



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