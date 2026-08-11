Voici pourquoi la diplomatie scientifique doit tenir compte des savoirs autochtones
par Hugo Asselin, Professeur titulaire, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
Sébastien Brodeur-Girard, Professeur agrégé, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
Suzy Basile, Professeure, Études autochtones, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
Pour être efficace, la diplomatie scientifique doit s’appuyer sur les connaissances les plus à jour issues des recherches de pointe. Elle doit aussi tenir compte des savoirs autochtones.
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- mardi 11 août 2026