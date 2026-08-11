Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Voici pourquoi la diplomatie scientifique doit tenir compte des savoirs autochtones

par Hugo Asselin, Professeur titulaire, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
Sébastien Brodeur-Girard, Professeur agrégé, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
Suzy Basile, Professeure, Études autochtones, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
Pour être efficace, la diplomatie scientifique doit s’appuyer sur les connaissances les plus à jour issues des recherches de pointe. Elle doit aussi tenir compte des savoirs autochtones.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Cisjordanie : l’ONU alerte sur une annexion de facto alors que la violence s’installe
~ Climat : juillet parmi les plus chauds jamais enregistrés, des records sur plusieurs continents
~ Séisme en Colombie : l’ONU se joint aux secours
~ Durant la Renaissance, le retour des papes à Rome créa une ère de construction de palais sans précédent pour la « Ville éternelle »
~ Gestion des déchets et économie circulaire : le savoir-faire se trouve au Sud
~ Comment l’agriculture peut-elle s’adapter aux étés de plus en plus secs ?
~ L’administration Trump veut sanctionner ceux qui jugent : un aveu de la force du droit international
~ Pompiers volontaires : ce modèle peut-il encore tenir face aux mégafeux ?
~ L’os est bien plus dynamique qu’on ne l’a longtemps cru : il possède lui aussi un rythme quotidien
~ Myanmar : l’armée accusée de mener des attaques délibérées contre les civils
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter