Comment l’agriculture peut-elle s’adapter aux étés de plus en plus secs ?

par Juan David Dominguez Bohorquez, Ingénieur de recherche en sciences de l'eau, Inrae

Delphine Leenhardt, Directrice de recherche en agronomie, Inrae

Lionel Alletto, Directeur de recherche en agronomie, Inrae

Sami Bouarfa, Agronome et chercheur en sciences de l'eau, Inrae