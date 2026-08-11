Comment l’agriculture peut-elle s’adapter aux étés de plus en plus secs ?
par Juan David Dominguez Bohorquez, Ingénieur de recherche en sciences de l'eau, Inrae
Delphine Leenhardt, Directrice de recherche en agronomie, Inrae
Lionel Alletto, Directeur de recherche en agronomie, Inrae
Sami Bouarfa, Agronome et chercheur en sciences de l'eau, Inrae
Avec le changement climatique, les cultures auront de plus en plus besoin d’eau, mais celle-ci se raréfie dans les nappes phréatiques, les lacs et les rivières.
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- mardi 11 août 2026