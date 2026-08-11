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Observatoire des droits humains

Pompiers volontaires : ce modèle peut-il encore tenir face aux mégafeux ?

par Pauline Born, Maitresse de conférences, Université de Rouen Normandie
Les mégafeux mettent en lumière les forces, mais aussi les fragilités du modèle français de sécurité civile, largement fondé sur les sapeurs-pompiers volontaires. Comment l’adapter ?La Conversation


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