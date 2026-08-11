L’os est bien plus dynamique qu’on ne l’a longtemps cru : il possède lui aussi un rythme quotidien
par Annie Curtis, Professor (Assoc), School of Pharmacy and Biomolecular Sciences (PBS), RCSI University of Medicine and Health Sciences
Cansu Gorgun, Tenure Track Researcher, Università degli studi di Genova
Notre squelette obéit lui aussi à une horloge de vingt-quatre heures. La dérégler – par des couchers tardifs dus, par exemple, à une surconsommation d’écrans – pourrait bien l’affaiblir.
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- mardi 11 août 2026