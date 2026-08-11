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Colombie : l’ONU se tient prête à aider après un séisme meurtrier

Les Nations Unies ont offert leur soutien à la Colombie après un puissant séisme de magnitude 7,4 qui a frappé l’ouest du pays lundi, faisant au moins 111 morts, dont plusieurs enfants, et provoquant d’importants dégâts aux habitations et aux infrastructures.


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© Nations Unies -
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