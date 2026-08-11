EN DIRECT du Conseil de sécurité | Escalade de la violence en Cisjordanie

Le Conseil de sécurité se réunit mardi matin concernant l’escalade de la violence en Cisjordanie. Ramiz Alakbarov, qui coordonne les efforts de l’ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient, et Hannan Sulieman, de l’Unicef, feront le point sur la situation. Suivez les temps forts en direct grâce à la Section de la couverture des réunions des Nations Unies.



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