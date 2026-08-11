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Ebola en RDC : le nombre de décès liés au virus Bundibugyo dépasse le cap des 2.000 morts

Au moins 2.000 personnes sont décédées parmi les cas confirmés de l’épidémie d’Ebola qui sévit en République démocratique du Congo (RDC), dont la progression est la plus rapide jamais enregistrée, selon les dernières données gouvernementales relayées par un haut responsable des Nations Unies.


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© Nations Unies -
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