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Observatoire des droits humains

Héritons-nous des traumatismes de nos parents ? Pas exactement

par Francisco José Esteban Ruiz, Profesor titular de Biología Celular, Universidad de Jaén
Nous n’héritons pas des souvenirs traumatiques de nos ancêtres, nous disent les données scientifiques. Mais l’épigénétique ou le contexte de la grossesse pourraient influencer notre sensibilité au stress.La Conversation


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