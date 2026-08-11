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Comment l'Éthiopie peut faire de la COP32 un sommet qui tienne réellement ses promesses

par Lisa Sachs, Director, Columbia Center on Sustainable Investment, Columbia University
Les gouvernements du monde entier se rendront à Addis-Abeba fin 2027 pour la COP32, le premier sommet sur le climat organisé en Afrique depuis cinq ans. L’Éthiopie assure la présidence au nom de l’Union africaine, l’organisation continentale. Addis-Abeba a l’occasion de montrer ce qu’une Conférence des parties (COP) peut apporter.…La Conversation


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