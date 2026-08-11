Pendant les vagues de chaleur, pourquoi faut-il être particulièrement vigilant avec les intoxications alimentaires ?
par María Soledad Ascaso Sánchez, Técnico Especializado de Investigación, Instituto de Salud Carlos III
Cristina Linares Gil, Codirectora del Dpto. de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano, Instituto de Salud Carlos III
José Antonio López Bueno, Investigador en epidemiología ambiental, Instituto de Salud Carlos III
Julio Díaz, Codirector de la Unidad de Referencia de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano. Profesor de Investigación. ISCIII, Instituto de Salud Carlos III
Miguel Ángel Navas Martín, Investigador en la Unidad de Referencia en Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente, Instituto de Salud Carlos III
À partir de données madrilènes, des chercheurs espagnols ont estimé le risque accru d’hospitalisations pour intoxication alimentaire, lors des canicules, au-delà de certaines températures.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mardi 11 août 2026