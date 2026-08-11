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Vietnam : Rejeter le projet répressif de révision du Code pénal

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un policier vietnamien utilisait son téléphone portable près d’un véhicule blindé de la Force de police mobile (« Cảnh sát cơ động ») à Hanoï, le 20 juillet 2022. © 2022 Nhac Nguyen/Getty Images (Bangkok) – Les autorités vietnamiennes devraient rejeter les propositions de révision du Code pénal qui violeraient les droits fondamentaux, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Elles devraient plutôt modifier ce Code afin de le mettre en conformité avec les normes internationales en matière de droits humains.Le ministère vietnamien de la Sécurité publique…


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© Human Rights Watch -
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