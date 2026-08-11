Enfants en ligne : l’ONU appelle à agir contre les risques de l’IA et de la désinformation

Plus de huit jeunes sur dix âgés de 15 à 24 ans dans le monde sont désormais connectés à Internet. Dans les pays à faible revenu, leur taux de connexion est même près de deux fois supérieur à celui du reste de la population.



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