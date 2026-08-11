Ukraine : un entrepôt de l’OMS détruit à Dnipro après avoir été frappé à deux reprises

Un entrepôt de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) stockant des fournitures médicales à Dnipro, dans le centre-est de l’Ukraine, « a été frappé à deux reprises en moins de 24 heures et détruit », a dénoncé lundi l’agence des Nations Unies. Aucune victime n’a été signalée.



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