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Ebola en RDC : la majorité des décès surviennent loin des centres de soins

En République démocratique du Congo (RDC), l’épidémie d’Ebola a déjà fait plus 1 900 morts. Mais un autre chiffre résume à lui seul l’une des principales difficultés auxquelles est confrontée la riposte : 60 % à 70 % des décès surviennent dans les communautés, loin des centres de traitement.


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