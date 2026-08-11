Au Soudan, ces étudiants qui refusent que la guerre mette fin à leurs études

Sarah Tekhlu était prête à renoncer à l’université. Réfugiée érythréenne, elle avait déjà dû fuir une première fois Khartoum pour Madani, puis une seconde fois pour Port-Soudan, à mesure que la guerre ravageait le pays autour d’elle. Elle avait fini par se convaincre que les études supérieures étaient un luxe auquel elle ne pouvait plus se permettre d’aspirer.



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