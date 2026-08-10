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Faut-il s’inquiéter de la « starlinkisation » de l’accès à Internet en Afrique ?

par Maxim Haba, Docteur en droit public, Université de Bordeaux
Si Starlink séduit nombre d’États africains confrontés aux déserts numériques, son implantation suscite également la méfiance face au risque de dépendance accrue à des opérateurs étrangers.La Conversation


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