Comprendre les consignes données aux populations lors des feux de forêt
par Claire Dulong, Coordinatrice d'expertise scientifique en évaluation des risques liés à l'air, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)
Marion Keirsbulck, Unité d'évaluation des risques liés à l'air, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)
Les mégafeux de végétation libèrent de grandes quantités de particules qui représentent un danger sanitaire, à l’origine des consignes données aux populations lors de ces épisodes.
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- lundi 10 août 2026