Comprendre les consignes données aux populations lors des feux de forêt

par Claire Dulong, Coordinatrice d'expertise scientifique en évaluation des risques liés à l'air, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)

Marion Keirsbulck, Unité d'évaluation des risques liés à l'air, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)