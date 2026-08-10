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Que signifiaient les éclipses dans la Rome antique ?

par Javier Andreu Pintado, Catedrático de Historia Antigua y Director del Diploma en Arqueología, Universidad de Navarra
Les Romains savaient déjà expliquer les éclipses, mais ils y voyaient des signes divins et les considéraient comme des présages. Science, religion et politique cohabitaient alors sous un même ciel.La Conversation


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