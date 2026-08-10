Le Libéria supprime les frais d’inscription pour l’école primaire

par Human Rights Watch

Click to expand Image Salle de classe à la Buchanan Elementary Demonstration School, ville de Buchanan, comté de Grand Bassa, au Libéria, le 6 janvier 2026. © 2026 Human Rights Watch Le gouvernement libérien a annoncé le 5 août la suppression de tous les frais d’inscription scolaire de la maternelle au CM2, à compter de la rentrée scolaire du 7 septembre. Cette décision supprime l’un des principaux obstacles à la scolarisation de centaines de milliers d’enfants.Un rapport récent de Human Rights Watch, intitulé “Without Education, There Will Be Nothing” (« Sans éducation, il n’y…



Lire l'article complet