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Observatoire des droits humains

Ceuta et Melilla : l'histoire d'un différend qui façonne encore les relations entre le Maroc et l'Espagne

par Moha Ennaji, Professor, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah
Les flux migratoires massifs de mai 2021 et, plus récemment, du 30 juillet 2026, ont une nouvelle fois placé les deux enclaves espagnoles de Ceuta…La Conversation


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