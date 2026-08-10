Quand un simple T-shirt blanc devient tellement luxueux qu’il peut coûter plus de 500 euros
par Rémi Le Goff, Professeur en stratégie et entrepreneuriat, Montpellier Business School
Niek Althuizen, Professor of marketing, Montpellier Business School
Sona Klucarova, Assistant Professor
Sur quel levier les marques de luxe s’appuient-elles pour nous faire acheter un T-shirt blanc basique à plusieurs centaines d’euros, alors qu’on peut trouver un équivalent pour moins de 20 euros dans la fast-fashion, ou pour quelques dizaines d’euros dans des alternatives plus responsables ?
Ces dernières années, une tendance forte s’est imposée dans le luxe. On l’appelle le quiet luxury, ou luxe discret. Cette tendance…
Lire l'article complet
© La Conversation
- lundi 10 août 2026