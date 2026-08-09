Des millions de clichés condamnés à disparaître : l’héritage photographique oublié de la physique des particules
par Olivier Dadoun, Physicien des particules, Centre national de la recherche scientifique (CNRS); Sorbonne Université; Université Paris Cité
Dans les réserves des laboratoires de recherche fondamentale dorment des millions de négatifs qui furent, pendant plusieurs décennies, la matière première de la physique des hautes énergies.
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- dimanche 9 août 2026