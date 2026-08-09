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Observatoire des droits humains

Des millions de clichés condamnés à disparaître : l’héritage photographique oublié de la physique des particules

par Olivier Dadoun, Physicien des particules, Centre national de la recherche scientifique (CNRS); Sorbonne Université; Université Paris Cité
Dans les réserves des laboratoires de recherche fondamentale dorment des millions de négatifs qui furent, pendant plusieurs décennies, la matière première de la physique des hautes énergies.La Conversation


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