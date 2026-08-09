Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Équilibrer son alimentation malgré la précarité ? Enquête sur les stratégies des classes populaires

par Mortain Blandine, Maîtresse de conférences en sociologie, Université de Lille
Faute de budget, les classes populaires sont-elles condamnées à être les victimes passives d'un système agroalimentaire qui fait la part belle aux produits ultratransformés ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Des millions de clichés condamnés à disparaître : l’héritage photographique oublié de la physique des particules
~ Héritons-nous des traumatismes de nos parents ? Pas exactement
~ Le Maroc, futur leader continental africain des data centers et de l’IA
~ L’atelier Nawak, ou les ressorts des lieux mythiques de la création
~ Ce que les sciences sociales doivent à Edgar Morin
~ Les gobelets de café jetables libèrent des microplastiques, surtout lorsqu’ils sont très chauds
~ D’où viennent ces mystérieux signaux venus de l’espace ? Nous avons trouvé leur « pierre de Rosette »
~ Éclipse solaire : tout ce qu’il faut faire (et éviter) pour observer le Soleil sans risque
~ Comment l’éclipse permettra d’observer le Soleil dévier la lumière des étoiles
~ Comment les éclipses ont ouvert la cour impériale chinoise aux sciences européennes
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter