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Observatoire des droits humains

D’où viennent ces mystérieux signaux venus de l’espace ? Nous avons trouvé leur « pierre de Rosette »

par Kovi Rose, Astrophysics PhD Candidate, University of Sydney
Depuis quelques années, d’étranges signaux radio venus de l’espace intriguent les astronomes. En identifiant enfin l’origine de l’un d’eux, ils disposent d’une clé pour comprendre toute une famille de phénomènes encore inexpliqués.La Conversation


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