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Comment l’éclipse permettra d’observer le Soleil dévier la lumière des étoiles

par Ruth Lazkoz, Catedrática de Física Teórica, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
La prochaine éclipse totale de Soleil offrira une occasion rare d’observer la manière dont la gravité dévie la lumière des étoiles, un phénomène qui permet aujourd’hui d’explorer les régions les plus lointaines de l’Univers.La Conversation


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