Élections 2026 : Québec solidaire présente son duo pour la Côte-Nord

Montréal, le 7 août 2026 – Québec solidaire est fier d’annoncer aujourd’hui que ses deux candidatures ont été investies dans la région de la Côte-Nord : Jani Bellefleur, cinéaste Innue et porte-parole de la Commission Nationale Autochtone de Québec solidaire, et Philippe C.-Boudreau, technicien forestier et président du Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire. Profondément ancrées dans leurs communautés locales, ces deux candidatures incarnent une nouvelle vision politique résolument tournée vers l’avenir.

« Nous sommes fiers de présenter Jani et Philippe sur la Côte-Nord. Avec des profils aussi diversifiés et implantés dans leurs communautés, Québec solidaire démontre qu’il est prêt à relever les défis de la région avec une vision rafraîchissante et une équipe qui connaît les réalités locales sur le bout des doigts. Grâce à l’expertise de Philippe en foresterie, je suis confiante que nous avons le meilleur duo local pour défendre la protection de notre territoire et de notre environnement », a souligné Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.

« La Côte-Nord a été abandonnée par la CAQ, il est donc crucial d’envoyer des voix de qualité pour représenter fièrement la Côte-Nord à l’Assemblée nationale. Je suis confiant que nous allons réussir à rallier les voix progressistes de la région et créer des ponts avec les communautés autochtones, notamment avec l’aide de Jani, dont l’expertise et la présence sont indispensables pour qu’on puisse avancer ensemble », a déclaré Sol Zanetti, porte-parole de Québec solidaire.

Jani Bellefleur-Kaltush, candidate dans Duplessis

Femme autochtone engagée, réalisatrice et co-porte-parole de la Commission Nationale Autochtone de Québec solidaire, Jani Bellefleur-Kaltush rejoint l’équipe solidaire avec la volonté de contribuer activement au développement de sa région. Son engagement communautaire se manifeste également par son rôle de mentor auprès des jeunes autochtones au Wapikoni. Multilingue et installée à Sept-Îles, elle porte une attention particulière aux enjeux culturels et sociaux de sa région.

Philippe C.-Boudreau, candidat dans René-Lévesque

Fort d’un engagement civique de longue date, Philippe C.-Boudreau se présente comme candidat de Québec solidaire dans René-Lévesque. Technicien forestier et président du Comité ZIP (zone d’intervention prioritaire) de la rive nord de l’estuaire, il mobilise son expérience terrain et son réseau communautaire pour porter des solutions durables face aux enjeux climatiques et socio-environnementaux de la région.