Ebola : au terme d’une visite en RDC, le chef de l’OMS appelle à intensifier la riposte

L’épidémie d’Ebola provoquée par le virus Bundibugyo continue de progresser plus rapidement que les moyens mobilisés pour l’endiguer en République démocratique du Congo (RDC). À l’issue d’une mission conjointe en Ouganda et en RDC cette semaine, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) ont appelé à un renforcement immédiat de la riposte, en plaçant les communautés au cœur de la lutte contre la maladie.



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