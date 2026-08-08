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Climat et conflits font flamber les prix alimentaires

Les prix mondiaux des denrées alimentaires ont progressé en juillet pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis trois ans, selon une agence des Nations Unies. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et en Ukraine, les épisodes de chaleur extrême et la hausse des prix de l’énergie ont alimenté le renchérissement des céréales, des huiles végétales et du sucre, malgré le repli des prix de la viande et des produits laitiers.


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© Nations Unies -
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