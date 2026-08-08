Liban : Le meurtre d’une journaliste par Israël était un crime de guerre manifeste

par Human Rights Watch

Click to expand Image Amal Khalil, correspondante chevronnée du quotidien Al-Akhbar, dans le village frontalier de Jebbayn, au sud du Liban, en 2024. © 2024 AFP via Getty Images Les attaques menées par l’armée israélienne le 22 avril 2026 au Liban, qui ont tué une journaliste et grièvement blessé une autre, incluaient des attaques manifestement délibérées contre des civils, ce qui constitue un crime de guerre.Le fait que les forces israéliennes continuent de tuer des journalistes témoigne d’une volonté éhontée de commettre des atrocités sans crainte des conséquences.Le gouvernement libanais…



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