Hiroshima, 81 ans après : l'ONU alerte sur le retour du risque nucléaire

Il y a quatre-vingt-un ans, ce jeudi, les États-Unis larguaient une bombe atomique sur Hiroshima, réduisant la ville japonaise en cendres, tuant des dizaines de milliers de personnes et confrontant le monde à « la puissance catastrophique d'une guerre nucléaire ».



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