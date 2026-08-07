Vérité, justice, réparations : les clés d’une paix durable

À l’heure où les conflits se multiplient, où les libertés reculent et où les inégalités se creusent, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, appelle à replacer les droits humains au cœur de la justice transitionnelle. En ouverture de l’Université d’été internationale de Sarajevo, il a estimé que sans vérité, justice et lutte contre l’impunité, « il n’y aura ni paix durable ni réconciliation ».



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