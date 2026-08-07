Pourquoi les boutons sont-ils à droite sur les vêtements d’homme et à gauche sur ceux des femmes ?
par JuYoung Lee, Associate Professor of Fashion Design and Merchandising, Mississippi State University
Caroline Kobia, Associate Professor of Fashion Design and Merchandising, Mississippi State University
Pourquoi les chemises pour femmes se boutonnent-elles généralement à gauche et celles des hommes à droite ? Cette différence n’a rien d’anatomique : elle remonte aux usages de l’aristocratie européenne…
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- vendredi 7 août 2026