Dans les forêts des Landes, le stockage de CO₂ atteint ses limites, et ce n’est pas seulement dû aux incendies
par Thérèse Rabotin, Doctorante en géosciences, Mines Paris - PSL
Gilles Billen, Directeur de recherche CNRS émérite, biogéochimie territoriale, Sorbonne Université
Julia Le Noë, Chargé de recherches en Sciences de l'Environnement, Institut de recherche pour le développement (IRD)
L’ESSENTIEL
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Les forêts exploitées ne sont pas toujours des puits de carbone : elles peuvent parfois se retrouver à émettre plus de CO₂ qu’elles n’en stockent.
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Pour connaître la tendance, il faut s’intéresser à l’évolution des végétaux, du sol forestier et à l’utilisation faite du bois prélevé sur le long terme.
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Le pouvoir de séquestration de carbone de la forêt landaise semble mis à mal depuis le début des années 2000.
Les forêts…
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- vendredi 7 août 2026