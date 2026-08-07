Dans les forêts des Landes, le stockage de CO₂ atteint ses limites, et ce n’est pas seulement dû aux incendies

par Thérèse Rabotin, Doctorante en géosciences, Mines Paris - PSL

Gilles Billen, Directeur de recherche CNRS émérite, biogéochimie territoriale, Sorbonne Université

Julia Le Noë, Chargé de recherches en Sciences de l'Environnement, Institut de recherche pour le développement (IRD)