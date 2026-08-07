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Dans les forêts des Landes, le stockage de CO₂ atteint ses limites, et ce n’est pas seulement dû aux incendies

par Thérèse Rabotin, Doctorante en géosciences, Mines Paris - PSL
Gilles Billen, Directeur de recherche CNRS émérite, biogéochimie territoriale, Sorbonne Université
Julia Le Noë, Chargé de recherches en Sciences de l'Environnement, Institut de recherche pour le développement (IRD)

L’ESSENTIEL

  • Les forêts exploitées ne sont pas toujours des puits de carbone : elles peuvent parfois se retrouver à émettre plus de CO₂ qu’elles n’en stockent.

  • Pour connaître la tendance, il faut s’intéresser à l’évolution des végétaux, du sol forestier et à l’utilisation faite du bois prélevé sur le long terme.

  • Le pouvoir de séquestration de carbone de la forêt landaise semble mis à mal depuis le début des années 2000.

Les forêts…La Conversation


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