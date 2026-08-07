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Observatoire des droits humains

À quoi doit-on faire attention quand on boit de l'alcool devant ses enfants ?

par Sergey Alexeev, Senior research fellow, University of Sydney; UNSW
Les parents influencent durablement le rapport de leurs enfants à l'alcool, mais cette influence est particulièrement forte entre 15 et 17 ans.La Conversation


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