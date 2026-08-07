« Faire roter sa maison » : cette habitude allemande est-elle bonne pour la santé ?
par Vikram Niranjan, Assistant Professor in Public Health, School of Medicine, Health Research Institute, University of Limerick
Ouvrir grand les fenêtres quelques minutes pour « faire roter » sa maison est la nouvelle tendance des réseaux sociaux. Derrière ce nom insolite se cache une pratique qui peut réellement améliorer la qualité de l’air intérieur…
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- vendredi 7 août 2026