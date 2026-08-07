Le Royaume-Uni, le Japon et l’Italie peuvent-ils réussir leur avion de combat de sixième génération là où la France et ses partenaires ont échoué ?
par Marco Chan, Senior Lecturer in Aviation Operations, Department of Aircraft and Aerospace Engineering, School of Engineering, Kingston University
Après l’échec du programme franco-germano-espagnol, le Royaume-Uni, l’Italie et le Japon accélèrent le développement du Tempest. Gouvernance, technologies, coûts : les clés d’un projet qui veut faire décoller le chasseur du futur.
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- vendredi 7 août 2026