Comment mieux élever ses enfants ? Voici les résultats d'un projet testé dans huit pays africains
par Inge Vallance, Head of Research, University of Oxford
Genevieve Haupt Ronnie, Research fellow, University of Cape Town
Élever des adolescents peut être difficile, même dans les meilleures conditions. Pour certaines familles, les défis sont encore plus grands. Elles doivent faire face à la pauvreté, au chômage, aux conflits, aux déplacements forcés, aux maladie et aux chocs climatiques. Dans ces conditions, les parents et tuteurs peuvent eux-mêmes ne bénéficier que d’un soutien très limité.
Les gouvernements et les ONG ont de plus en plus recours à des programmes d’accompagnement parental dans le cadre de leurs efforts visant à réduire la violence envers les enfants et à améliorer le bien-être des adolescents.…
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- vendredi 7 août 2026