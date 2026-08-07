300 jours de cessez-le-feu, 300 enfants tués à Gaza

Un enfant tué chaque jour. Près de 300 enfants ont perdu la vie à Gaza depuis l’annonce de l’entrée en vigueur du cessez-le-feu en octobre 2025, soit environ un par jour en 300 jours, selon l’UNICEF. Malgré un accord censé mettre fin aux combats, l’agence onusienne dénonce une réalité implacable : les enfants continuent de mourir, de souffrir de la faim et de survivre dans un territoire dévasté.



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